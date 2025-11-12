鳳凰颱風襲台，蘇澳鎮時隔15年再度遭逢嚴重水患。今（12）日清晨洪水退去後，街道滿是泥濘、車輛橫倒街頭，烈日曝曬下塵土飛揚，景象怵目驚心。代理縣長林茂盛今早親赴災區勘災，強調今日務必完成主要街道清運，讓居民明天能恢復上班、上課，並承諾災民補助「從寬、從速」，同時將向中央爭取復原經費。

林茂盛指出，這次蘇澳地區因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，引發嚴重積淹水。經警消與國軍徹夜救援，所幸無人員傷亡或失聯。縣府今日已動員環保局進駐怪手、小山貓、抓斗車等重型機具，協助居民清除淤泥與廢棄物。

他表示，今日首要任務是清運主要街道、暢通交通動線，並同步啟動災後復原作業。針對災民淹水救助金與汽、機車牌照稅減免，縣府將加速審核與核發，同時積極爭取中央補助，盡快協助災民重建家園。

林茂盛也提到，目前蘇澳仍有約千戶停電，縣府已與台電及相關單位合作搶修，盡速恢復供電。另持續調度抽水機進駐低窪地區，加強排水作業，確保民眾安全。

目前街道上仍有多輛泡水車阻礙交通，警方除協助聯繫車主移車，也出動吊車協助脫困，並派遣警力維持現場秩序，讓大型機具能順利進場進行清運與復原工作。