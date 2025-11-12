第3作戰區官兵執行街道清淤任務。（記者王子昌攝）

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。第3作戰區於昨（11）日晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩輛、膠舟兩艘及中型戰術輪車兩輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第3作戰區今（12）日編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第3作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。