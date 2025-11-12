故宮院長蕭宗煌稱文物是「中華民國財產」，大陸國台辦發言人陳斌華痛批：偷梁換柱、荒誕不經。（藍孝威攝）

近日，故宮博物院院長蕭宗煌稱，台北故宮文物是中華民國執政時到台灣，是「中華民國財產」，在台灣已有75年，「跟這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養一部分」。大陸國台辦發言人陳斌華痛斥，「這番言論完全違背歷史事實和基本常識，偷梁換柱、荒誕不經。」

陳斌華指出，眾所周知，台灣文化的根源是中華文化，其地域特點只是中華文化在特定地理與歷史環境中的豐富與發展，並非獨立於中華文化之外的所謂「另一種文化」。台北故宮博物院的院藏文物絕大多數來自祖國大陸，是中華民族歷史文化遺產的重要組成部分，既是兩岸同屬一中的如山鐵證，也是中華文化在台傳承的生動體現。

陳斌華斥責，民進黨當局一方面極力推動「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又居心叵測，妄圖改變故宮瑰寶的中華文化基因以進行謀獨操弄，行徑何其諷刺，嘴臉何其醜陋！歷史事實不容篡改，文化根脈不容割裂，任何借中華文化瑰寶搞台獨分裂的圖謀都注定失敗。