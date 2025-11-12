新北市長侯友宜指出，新北市是一個有山有海、多元文化非常適合發展觀光休閒的產業，尤其隨著明年三大建設即將要完成，新北市的整個觀光產業，會搭配整個建設不斷地展現出新北的亮點。（柯毓庭攝）

新北市觀光旅遊局長楊宗珉今（12）日在市政會議中以「建設新亮點、觀光新串聯」為題進行專題報告，指出新北正以重大建設為核心，推動城市觀光整體布局，展現新北城市觀光發展願景。新北市長侯友宜指出，隨著明年三大建設，包含淡江大橋、三鶯線與瑞三整煤廠即將要完成，新北市的整個觀光產業，會搭配整個建設不斷地展現出新北的亮點。

侯友宜指出，新北市是一個有山有海、多元文化非常適合發展觀光休閒的產業，尤其隨著明年三大建設即將要完成，新北市的整個觀光產業，會搭配整個建設不斷地展現出新北的亮點。淡江大橋的落成會跟青春山海線結合在一起，讓大家來看到最美麗的世界建築淡江大橋，尤其青春山海線沿著145公里的沿海線，有運動、休閒、文化，也有很多農特產品，都會結合在一塊。

另外，侯友宜指出，三鶯捷運線明年通車，是三鶯文創整合計畫的一環，組成美術館、三峽老街以及鶯歌藝術文化的廊帶，帶動整個觀光的產業，期待明年隨著交通建設的落成做好、更詳盡的規畫，推出一系列的文創活動，讓大家來搭乘三鶯捷運。

最後是瑞芳的整煤廠「瑞三整煤廠」，侯友宜指出，整煤廠第二期工程即將完成，整個永續旅遊可以透過讓民眾到東北角騎自行車、散步的方式推動，讓整個永續環境從瑞芳的整煤廠到雙溪的牡丹，強調這路線可以讓永續的環境多增加，讓大家來了解不是只有金瓜石、水湳洞，牡丹也很美。

楊宗珉指出，除了硬體建設外，觀旅局也透過節慶行銷推升城市魅力，包含最受國內外旅客矚目的「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日正式開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名IP「LINE FRIENDS ＆ LINE FRIENDS minini」合作打造四大主題燈區。主燈「歡樂馬戲棚」結合裸視彩幕、五感沉浸體驗與機械展演等科技亮點，每日推出夢幻主燈秀。

未來，新北市政府將持續以創新建設為軸線，深化交通串聯與文化保存，並推動低碳旅遊與友善服務，讓山、海、城、河的多元資源交織出新北觀光新風貌。新北將以「建設帶動觀光、觀光點亮建設」為核心，打造永續旅遊新典範，開創觀光發展新格局。更多新北旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。