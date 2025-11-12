鳳凰颱風與東北季風共伴效應為夾帶豪雨襲擊花蓮，馬太鞍溪水10日暴漲後，大量泥水持續從堤防尾端缺口溢流進萬榮鄉明利村，且大水一波波湧進社區，低窪地區的房屋幾乎快要滅頂，台9線也淹成水道。村民見到家鄉遭受洪患卻無能為力，心中滿是無奈，批評水利署不及早處理缺口，「這不是人禍什麼才是人禍」！

明利村長林萬成說，從10日傍晚到今天中午12時止，溪水持續湧進社區，經盤點村裡共有16戶受災，包含有人居住的房子跟工寮，且有的幾乎滅頂，甚至消失在水中，有的淹差不多半層樓高，因為目前水持續進來加上路面滿是泥濘，人員根本沒辦法進去勘災，所以也無法得知房屋確切的受損程度。

花蓮馬太鞍溪水10日暴漲後，大量泥水從堤防尾端缺口溢流進萬榮鄉明利村，截至今天中午大水還是持續一波波湧進社區。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪水10日暴漲後，大量泥水從堤防尾端缺口溢流進萬榮鄉明利村，截至今天中午大水還是持續一波波湧進社區。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪水10日暴漲後，大量泥水從堤防尾端缺口溢流進萬榮鄉明利村，截至今天中午大水還是持續一波波湧進社區。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪水10日暴漲後，大量泥水從堤防尾端缺口溢流進萬榮鄉明利村，重災區4鄰的家屋更是快要被水滅頂。（朝先生提供／羅亦晽花蓮傳真）

他說，水現在一直從堤防缺口進來，破口也愈來愈大，延伸1至2公尺，反問水利署「要怎麼封堵」，現在封堵根本沒有必要也沒有效果，昨天機具挺進缺口處展開阻水工程，怎料溪水又突然暴漲，水量一下增大這麼多，所幸機具跟工作人員及時撤退才沒被滅頂。

林萬成認為颱風來臨前已多次向水利單位反應缺口的問題，10日溪水暴漲前也與水利人員到現場會勘，卻得到「不會有問題的答覆」，水利署不能臨時抱佛腳，發生淹水才開始封住缺口，加上現在雨又要開始下，缺口只會愈來愈大，根本封不起來，所幸村民都已經撤離到安全的地區，無人員傷亡。

不願具名的受災村民批評水利署，明知光復鄉因為堤防發生洪患，至今卻後知後覺，人為能預防的為何不做？會勘反而還說「不會有事，有事會負責」，請問能負責嗎？拿什麼負責？

另外1名村民則說，過去缺口用鼎塊堵住，後來因為要做疏浚工作就移走開路，沒想到颱風要來時，只把機具撤離卻沒有把鼎塊、沙包堆回去，村長反映卻說人有在現場不會有事，「半個小時可以預防卻不做」，本來明利村不會淹水，沒想到如今卻淹成這樣，「這不是人禍什麼才是人禍」！

住在重災區明利村4鄰的朝先生說，昨天晚上透過架設在家裡天花板的攝影機發現，水已經進到屋內，今天早上再看，家裡已經在水中央，心情真的很難過，不過事情已經發生，也只能欣然接受。由於破口持續存在，沒用好未來一定還是會再淹水，只希望相關單位能妥善處理，讓村民能繼續居住在明利。