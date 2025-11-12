中方空軍11月11日在慶祝建軍76週年的主題微電影《夢遠》中，首次公開攻擊-11隱形無人機與殲-20隱形戰機、殲-16D電戰機組成空中編隊飛行的畫面。

影片中首次展示了攻擊-11隱形無人機從機庫出發、起飛，並與殲-20隱形戰鬥機及殲-16D電子戰機組成空中編隊的場景。片中攻擊-11被稱為「玄龍」，而殲-20則沿用其廣為人知的暱稱「威龍」。

《防衛部落格》11日指出，影片顯示，攻擊-11已入列中國空軍，進行常規訓練與作戰運用，顯示它已不再侷限於實驗測試階段。然而，宣傳片中並未披露攻擊-11的武器配置、航程、機載感測器或衛星導引等細節，也未列出性能規格。展示重點在於彰顯它的存在，還有它在中方空軍戰略願景中的定位。

而中國軍事專家宋忠平11日告訴《環球時報》，中方空軍最新微電影顯示，攻擊-11無人機已具備與有人駕駛戰機協同作戰的一定能力。

他指出，攻擊-11、殲-20與殲-16D三者組合堪稱完美，其中殲-16D電戰機可發揮干擾力、癱瘓敵方雷達系統，而殲-20戰機與攻擊-11無人機則可憑著匿蹤性能，突破敵方防線，摧毀關鍵目標。此外，攻擊-11無人機可作為有人戰機的延伸，深入高風險區執行任務。宋忠平並強調，這組合可望進一步提升中方空軍突破敵方防空系統的能力。

Today is the 76th anniversary of the PLA Air Force.



For the first time, China disclosed footage of the GJ-11 stealth drone in formation with the J-20 stealth jet & J-16D electronic warfare jet. pic.twitter.com/WbyfM8Ij6K — Chinese Embassy in Grenada (@ChinaEmbGrenada) November 11, 2025

而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男11日則指出，這組合還能運用其他戰術。例如，攻擊-11可在殲-16D及殲-20等載人戰機飛抵前，先執行武裝偵察任務。而另一種可能，則是讓攻擊-11充當無人僚機，為有人戰機提供掩護。

此外，王亞男說，相關畫面很可能取自演訓，顯示中方空軍正在探索有人與無人戰機之間的協同能力，以及新的戰術與方法，反映出中方空軍在有人－無人協同作戰能力上已達到一定的成熟度。

而攻擊-11並非中國研發的唯一先進無人機，北京9月3日在抗戰勝利日大閱兵上，便首度展示了多款無人僚機與空優無人機。軍事專家告訴《環球時報》，其中部分無人機不僅外觀新穎，還體現了新概念，可能顛覆現有空戰模式，深遠改變未來空戰面貌。