今天（11月12日）是國父孫中山先生誕辰159週年。大陸方面表示明年將舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動。台灣有輿論認為，大陸意在「主導歷史話語權」；也可藉此強調孫中山先生作為兩岸共同歷史人物的定位、還原歷史脈絡。大陸國台辦發言人陳斌華表示，孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，是兩岸同胞共同的財富。

陳斌華表示，今天是孫中山先生誕辰159週年。大陸方面始終認為，孫中山先生是兩岸共同的、值得尊敬的偉人。明年是孫中山先生誕辰160週年，大陸全國政協十四屆常委會第十四次會議近日通過關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動的決定。

陳斌華表示，孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。

陳斌華指出，大陸隆重舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。