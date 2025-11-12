美國海軍最大、最先進的航空母艦「福特」號近日駛近拉丁美洲海域，促使委內瑞拉全面進入戰備狀態。隨著美軍在該區域的兵力擴張，外界推測，川普政府可能打算在該地區大幅升級其致命的反毒行動。

《華盛頓郵報》週二報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）發聲明表示，福特號（USS Gerald R. Ford）與3艘軍艦週二抵達該區域。雖然尚未進入加勒比海，但已進入美國南方司令部（U.S. Southern Command）的轄區。此部署勢必加深美國國會內部的緊張氣氛。自川普總統開始談論「可能推翻委內瑞拉政權」以來，美國會對此一直感到不安。上週白宮官員為阻止一項旨在限制總統對委內瑞拉動武權限的跨黨派法案，向議員保證「沒有進行任何實際軍事攻擊準備」，最終成功說服部分共和黨人投票反對該法案。

委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）週二宣布，隨著與美國的緊張升溫，委國準備進入最高警戒狀態。總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已下令動員「近20萬名士兵」參加這次特別行動。土耳其安納杜魯新聞社報導，帕屈諾稱在全國部署20萬兵力準備演習，以因應來自美國的「威脅」。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深防衛顧問坎西安（Mark Cancian）表示，航母是戰略資產，美國目前有11艘，其中多艘因維修無法出航。這些艦艇主要用於全球兵力投射與威懾，如對抗印太地區的中國軍力，或維持中東的威懾態勢。「將它移往該地區的唯一理由，就是用來對抗委內瑞拉。」他說福特號的到來意味著「倒數計時已經開始。」

福特號是美海軍最先進、也是最大的航母，載有約4000名官兵，隨行3艘驅逐艦為班布里吉號（USS Bainbridge）、「馬漢號」（USS Mahan）及「丘吉爾號」（USS Winston S. Churchill）。分析指出，運作一艘航母每日成本高達840萬美元(約新台幣2.6億元)。隨著該航母戰鬥群抵達，駐該地區的美軍人數增至約1萬5千人，分佈於約十多艘軍艦及近來增派至波多黎各美軍設施的部隊。這是該區歷史上罕見的大規模軍事存在。過去美軍通常僅派出一至兩艘海軍艦艇，與海岸防衛隊合作進行毒品攔截任務。