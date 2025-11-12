民國108年4月華視8名員工被資遺，他們指控華視資方無預警資遣員工，不只違反法定程序、積欠同仁薪資不還，更堅持拒絕恢復工作權，憤而提民事訴訟，要求確認僱傭關係存在，並按月給付工資，但一審台北地方法院判決駁回，上訴後，二審台灣高等法院認為，華視當時連年虧損解僱合法，但判決須給付4名前員工基本工資間之工資差額及特休未休工資補償。可上訴。

潘姓前員工等人提起訴訟指出，華視108年4月22日終止兩造間勞動契約，但終止勞動契約時仍新聘多名員工，未盡安置義務，違反解僱最後手段性原則，解僱自非合法，潘等人也請求給付工資差額等。

一審判決前員工敗訴，二審高院認為，華視101年至107年間連年虧損，且未有未盡安置義務，違反解僱最後手段性原則情事，華視依勞基法終止勞動契約，洵屬有據，但潘等4人為全職人員，華視105至108年間未供給充分之家工作，致其等每月受領工資未達基本工資，故潘等4人得請求給付與基本工資間之工資差額及特休未休工資補償。

高院判決，華視應分別給付潘17萬9131元、陳18萬6641元、劉17萬6617元、任18萬199元。