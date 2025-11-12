恆春基督教醫院居家護理所曾因人力短缺暫時停業，現在重新開幕。（恆基提供／羅琦文屏東傳真）

恆春基督教醫院居家護理所曾因人力短缺暫時停業，日前在新醫療大樓舉行重新開幕儀式，偏鄉醫療照護服務再邁出一步。（恆基提供／羅琦文屏東傳真）

民國107年成立的恆春基督教醫院居家護理所，因人力短缺暫時停業。隨著去年底家庭專科護理師進駐並完成資源整備，日前在新醫療大樓舉行重新開幕儀式，偏鄉醫療照護服務再邁出一步。

恆春基督教醫院院長顏簡美珠表示，恆基居家護理所重新開張，回歸「讓醫療走進家中」的初心，團隊同心讓居家護理所的燈再次亮起，重返社區服務前線，感謝中央、縣府及各界的支持與醫院同仁的齊心努力。

顏簡美珠表示，未來也將推動「在宅急症住院」計畫，提供適切的急性照護，以及案家自主照護指導與衛教，讓鄉親在熟悉的家園中獲得即時、安全、尊嚴的醫療照顧，期盼藉由重啟居護所，讓南國居民即使身處台灣最南端，也能獲得優良品質的醫療服務，更深入落實「照顧台灣尾」的使命。

恆基指出，居護所服務範圍涵蓋枋山、獅子、牡丹、車城、滿洲及恆春鎮等地，提供從居家失能、居家醫療到居家護理的整合照護服務。服務對象以長照等級第2至第8級失能者為主，並由醫師團隊評估具醫療需求的個案，納入居家醫療服務，其中亦包含重度失能及安寧療護。

團隊成員包括醫師、家庭專科護理師、護理師、個案管理師、社工師、心理師、營養師、復健師及照服員，形成跨專業合作的整合照顧網絡。透過監測病情、衛教指導和定期追蹤，讓病人即使在家中，也能享有醫院等級的延伸照護。

恆春旅遊醫院院長蔡昌宏及南門醫院主任鄭燕樺等醫界代表出席開幕儀式。蔡昌宏表示，看到FNP護理師進駐屏南，並見證FNP計畫在此開花結果，深受感動，期許3家醫院未來能持續攜手合作、資源共享，共同補足偏鄉醫療需求的空缺。

重新開幕儀式有屏東縣政府、地方民代及各界來賓與恆基院內同仁共同見證，來賓們一致勉勵恆基醫護團隊繼續深耕偏鄉，讓在外打拼的年輕人安心，長輩能在家中安享妥善照顧，期盼恆基居護所成為半島鄉親最信任的好鄰居。