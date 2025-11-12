太子集團詐騙45億元、在台買11戶豪宅，立委李坤城12日在財委會痛批，台灣為何要等美國司法部通知才知、國家洗防系統失靈？金管會主委彭金隆指出，銀行2019年開始就有針對異常交易通報，但後續要執法機關判斷採取動作，銀行局局長童政彰進一步指出，2019年以來銀行就有已針對大額洗錢、可疑交易有辨識，有作過52次的通報。

李坤城質疑，太子集團詐騙所得逾45億元，在台灣的十家銀行開了60個帳戶，並靠買11戶豪宅、29輛超跑等方式洗錢，但為何金管會、銀行、建商都毫無所覺，美國司法部沒通知就沒金檢？

彭金隆指出，該集團2018年進入台灣至今，銀行按洗防的規定，異常交易就有通報，要執法機關判斷採取動作，在國家洗防系統上，金管會主要負責「阻詐」，銀行配合警調檢凍帳戶。

金管會主委彭金隆。圖／孫彬訓

童政彰進一步指出，金融機構會報情資給調查局，調查局分析運用再採取動作，再給檢調單位，金融機構2019年起就有作大額洗錢申報，有辨識出來異常交易，並有作52次的申報

彭金隆指出，有預防機制不代表就沒犯罪，要確認問題在哪，大家都在檢討，也就是ABC，A是要檢視相關規定有沒有做，像是大額疑似洗錢的通報；B是有沒有確實好好做；C是怎麼精進，銀行都有與高檢署討論，針對異常交易的都有通報。