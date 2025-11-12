新北市立圖書館三重分館因老舊不堪使用，今（12）日在新北市府市政會議上提報拆除，文化局計畫在原址重建新北市立圖書館第二總館取代，預計民國116年起施工、120年完工。

文化局提案討論指出，108年時文化局委託土木技師公會辦理耐震能力評估，結果未達標準需補強，市府111年宣布原址將重建為新北市立圖書館第二總館，並在今年2月完成建築師徵選，文化局依文化資產保存法規定辦理文化資產保存價值審查會議，審查結果為不具文化資產價值。

文化局指出，雖然該建物未達60年使用年限，但建物老舊、屋頂有滲漏水情形，館藏空間也不足，影響讀者安全，因此建議報拆三重圖書館，以配合第二總館的興建計畫，上月14日奉准報拆重建。

文化局補充，未來新北市圖第二總館建物規畫地上八層、地下三層，總樓地板面積約4萬平方公尺。目前正在規畫設計階段，預計114年底完成基本設計、115年完成細部設計、舊館拆除及工程發包，116年工程施工，目標於120年完工。