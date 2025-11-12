2026新北市長選舉，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板徵召，國民黨將派誰參選，引發外界議論。被視為熱門人之一的國民黨立委洪孟楷表示，民進黨確定是蘇參選，過年的拜廟走春行程一定會排滿，屆時若藍白人選還沒有確定，可能從新聞版面、氣勢上都會受到影響。

2026地方選舉，民進黨在不少選區已經確定縣市長參選人，尚未推出的者最晚可能在明年一月也會確定，而新北市長一役，則決定徵召蘇巧慧參選。洪孟楷昨（11）日在廣播節目《POP 大國民》上針對目前情勢發表看法，並坦言蘇會是很強的人選。

由於藍、白在新北市長這局人選未定，洪孟楷認為，國民黨應趕快跟民眾黨來做溝通，且2026年在野黨在每一個縣市一定都要整合一組縣市長人選，至於議員席次則是各自努力；另外，洪強調，以新北市來講，在農曆年前確定市長參選人選會比較好，因明年農曆年比較晚，再加上農曆年節可能有7到8天，若以新北市的習慣，可能就會在大年初一「拜廟走春」，這就是人潮聚集的時候。

洪孟楷強調，民進黨如今確定是蘇巧慧參選2026新北市長，過年的拜廟走春行程一定會排滿，前行政院長蘇貞昌也會排滿行程，甚至總統、副總統、行政院長恐怕也可能會輪流來；洪憂心表示，若屆時藍白還沒有人選確定的話，可能從新聞版面、氣勢上就會受到一些影響，因此期盼在農曆年前，包括新北在內的各縣市，藍白能夠整合並推出人選。