美國川普政府擬對13家義大利麵生產商課徵107％關稅，美國媒體報導義大利麵恐從超市貨架上消失。

美國川普政府擬對義大利麵課徵107％關稅，義大利麵製造商醞釀最快明（2026）年1月退出美國市場，屆時美國超市貨架上的義大利麵品項恐大減，價格將飆升。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國商務部對義大利麵製造商進行調查後，9月宣布將對13家製造商課徵92％關稅，指控這些公司以「低於市場價值」，在美國「傾銷」義大利麵產品。再加上美國對歐盟課徵的15％對等關稅，這些製造商的產品將被課徵107％關稅。

義大利農牧協會：幾乎完全摧毀義大利麵出口

華府最快於明年1月讓關稅生效，《華爾街日報》一篇題為「真正的義大利麵將從美國超市貨架上消失」的報導指出，當中部分企業醞釀1月退出美國市場，義大利農牧協會（Coldiretti）10月初發布聲明，抨擊實施關稅代表對美國的義大利麵出口「幾乎將被完全摧毀，抹煞整個產業鏈多年來的成長及投資」。

白宮發言人德賽（Kush Desai）強調義大利麵不會「消失」，澄清92％的反傾銷關稅尚未定案，也沒有實施關稅的確切日期。

對美國消費者影響巨大 專家：貨架將空一半

不過食品業專家蘭伯特（Phil Lempert）表示，若對義大利麵實施反傾銷稅，對美國消費者的影響將會非常巨大，其中一種影響是部分義大利生產商停止向美國出口產品，二是其餘生產商提高產品售價。儘管美國也生產義大利麵，但他說美國產量不足以填滿超市貨架，「所以當你走進義大利麵區，你會看到貨架空了一半」。

義大利百年製麵品牌RUMMO已表示不會退出美國市場，但預告提高售價，從平均3.99美元（約新台幣124元）調漲為6.49美元至7.99美元（約新台幣201至248元）。

紐約餐廳主廚卡斯楚（Salvo Lo Castro）已停止向義大利進口麵條，他的餐廳製作各式義大利麵料理，每周使用約200磅麵條（約90.7公斤），但在商務部宣布92％反傾銷稅後，麵條進口成本及餐點售價可能成長2倍下，卡斯楚決定改由員工手工製作麵條，「我不想調整顧客售價，這非常重要」。

13家被鎖定的義大利麵生產商包括：Agritalia、Aldino、Antiche Tradizioni Di Gragnano、Barilla、Gruppo Milo、La Molisana、Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco、Pastificio Chiavenna、Pastificio Liguori、Pastificio Lucio Garofalo、Pastificio Sgambaro、Pastificio Tamma、Rummo。