高雄市大樹區今（12）日凌晨發生住宅大樓火警，8樓一戶住家客廳起火冒出濃煙，消防局獲報後迅速派遣人車前往搶救，並疏散大樓住戶，消防人員進入火場時，發現屋內仍有一名75歲老翁在臥室睡覺，立即將他救出送醫，所幸意識清楚、無生命危險。

據了解，火警發生於凌晨0時57分，地點位於大樹區九大路一棟12層樓大樓，高雄市消防局出動16輛消防車、36名人員趕赴現場，抵達時已有約50名住戶自行逃到一樓避難，8樓則冒出陣陣濃煙。

消防人員一面布水線滅火，一面逐層確認有無受困者，並在起火戶臥室內發現熟睡中的老翁，立即協助脫困後送醫檢查，火勢約10多分鐘內撲滅，現場客廳雜物燒毀，幸未造成其他人員傷亡。

消防局指出，初步研判起火點位於客廳，確切起火原因仍待火調人員進一步調查，消防局也呼籲民眾定期檢查家中電器與電線安全，避免堆放易燃雜物，以防類似意外再次發生。