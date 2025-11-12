立法院司法及法制委員會於11月12日併案審查《少年事件處理法》多個修正草案。司法院提交書面報告，將修法重點放在多元處遇轉換、前案紀錄塗銷與程序用語更新，並逐一回應各委員版本，希望可以精進對於少年事件的處置措施。

司法院指出，多元處遇轉換機制包括三項：其一，依第55條，家庭功能失靈時，得由「保護管束」轉為「安置輔導」；其二，依第55條之2，家庭功能恢復時，得由「安置輔導」轉回「保護管束」；其三，依第56條，停止感化教育後，除「保護管束」外增設「安置輔導」銜接，強化復歸社會的過渡安排。

司法院說明，前案紀錄塗銷延續現行精神：於處分或刑之宣告執行完畢一定期間未再故意觸犯刑罰法律者，得視為未曾受宣告；並明確由少年法院查核處分或判決是否確定，以保障少年權益。同時配合相關法規修正，統一文書用語、校正機關名稱與引用條次，並在第61條擴大抗告權。

民進黨立委沈發惠等版本就處遇轉換、塗銷條件與程序技術修正，司法院無不同意見，尊重審查。羅廷瑋等主張將塗銷觀察期由3年延長至5年，司法院認為應再權衡兒童權利公約所重視的儘速復歸社會精神。

民進黨立委林月琴等提出較嚴格的塗銷排除條件，主張3年內如再犯且受5年以上有期徒刑宣告者不予塗銷；沈伯洋等則以「受有期徒刑確定且未宣告緩刑」為排除門檻。司法院對兩案皆表尊重，留待委員會權衡社會安全與少年復歸之平衡。

國民黨立委翁曉玲等主張修正第31條，將弱勢少年（身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶）納入強制指定輔佐人範圍，確保程序保障。司法院表示無不同意見，但提醒需審慎評估法律扶助量能與少年事件專業。

國民黨立委廖偉翔建議限縮第74條免刑適用範圍，將「最重本刑10年以下」改為「最重本刑7年以下」，以回應部分重大犯罪之社會觀感。司法院對此採尊重立院審查立場。

司法院結語表示，此次修法在保護少年、促進復歸與維護法治、確保安全兩端尋求共識；後續將配合同步檢討配套，並與委員會持續討論。