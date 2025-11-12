Gogoro公告年第三季財報，營運回穩，顯示今年以「聚焦」為核心的策略已見成效。根據公告數據顯示，前九月創造超過2570萬美元的營運現金流，幾乎為去年同期的兩倍，此外，淨損也較去年同期下降18％，第三季毛利率達12.2％，較去年同期提升6.8個百分點，調整後EBITDA達2020萬美元，年增30％，更雙雙創下自2022年以來新高。

Gogoro執行長姜家煒於財報電話會議中指出，在過去幾個季度中，公司持續優化營運流程，改善供應鏈靈活度、庫存周轉與現金循環週期，讓團隊能以更敏捷、更聚焦的方式，推動公司使命，為客戶、股東與城市創造長期價值。隨著營運體質逐步穩健，現金流、成本控管與營運效率等面向也已展現具體成果。

此外，姜家煒表示，公司積極規劃產品組合的拓展與升級，將於2026年推出三款機車，並同步開發能量密度更高、成本更具競爭力的電池，為提升客戶滿意度、實現永續經營與持續引領產業創新注入全新動能。

在能源與車輛事業方面，Gogoro於第三季電池交換服務營收增加至3,890萬美元，用戶數成長至65萬7,000人。在整體機車市場買氣轉弱的大環境下，於6月發表、適合短程代步的綠牌車款 Gogoro EZZY 仍連續五個月蟬聯最暢銷的電動機車；於9月發表、定位在入門級距通勤車款的 Gogoro EZZY 500 成為10月最暢銷的白牌電動機車。