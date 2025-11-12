鳳凰颱風外圍環流與東北季風產生強大共伴效應，造成宜蘭蘇澳一天內降下史上第二高時雨量，當地知名「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室也嚴重淹水情況，至少超過30餘輛車輛慘遭泡水，飯店立刻宣布房費全免，提供備用照明與餐食服務，同時連繫保險公司進行理賠與補償。

住客將慘況PO上網表示，明明想在淹水前開出去，但是被飯店人員勸阻，造成現在2、30台車都泡水了，也回不了家，求助問「誰要來賠償?」

但不少當地人也紛紛留言表示，「沒開出去比較好，外面水淹到一層樓高，開出去會完蛋，至少停在飯店內還可以獲得賠償，如果開出去，什麼都沒了。」

面對開業以來最大的天災，煙波國際觀光集團第一時間立刻發布聲明表示，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助，全力處理相關事宜。

賠償部分，第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。

煙波團隊強調，誠摯感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容。我們將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。