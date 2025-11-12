中華職棒樂天桃猿無預警撤換總教練古久保健二，粗暴手段引發球迷抗議，甚至被主力球員林立、林泓育等人公開挖苦。事實上，這並不是樂天第一次在此操作引發爭議，日本職棒東北樂天金鷲曾在去年季末更換總教練，時任教頭今江敏晃卻是看新聞才知道。

今江敏晃在2024年接任總教練，雙方簽下兩年合約，最終繳出67勝72敗4和戰績，名列太平洋聯盟第四名，連續三年落在B段班，帳面戰績雖未大幅突破，但也沒有落差太大。

此成績未能獲得樂天高層滿意，只是撤換總教練過程相當不留情面，今江敏晃透露，原先以為能繼續執教，在季末的感謝會上發表明年的目標，甚至已經與球團討論秋季與春訓的規劃，雙方還約定隔天早上10點見面繼續談。

沒想到，今江敏晃隔天是被大量的訊息提示音吵醒，上網查新聞才發現自己被解僱，「當時還有點狐疑，因為球團並沒有通知，新聞也有可能報錯。」帶著複雜的心情赴約，果然被樂天告知解任。

今江敏晃感嘆，「連反駁的心情都沒有，只說我知道了，整個過程似乎連五分鐘都不到。」今江敏晃表示，球隊直到季末都在為了擠進A段班奮戰，沒能完成這個目標很遺憾。

樂天桃猿慘遭炎上

樂天桃猿與東北樂天金鷲屬於同一個母集團，原先台灣球迷盼望日資進駐中華職棒能帶來新的刺激，但一系列經營政策都讓球迷失望，不僅無法留住主力球員與熱門啦啦隊成員，遭虧「全猿逃走中」。

今年球季更爆發球員餐飲出問題，二軍宿舍簡陋等狀況，先前還有小編使用官方社群誤發支持大罷免的動態，從上到下螺絲鬆脫，問題連發。

近期，樂天在奪下年度總冠軍後，無預警換掉總教練古久保，僅透過社群與新聞稿公開簡短資訊，加上領隊牧野杏輝的說法未能服眾，輿論就此爆發。