立法院長韓國瑜今（12）日在臉書與網友分享自己的工作日常，他在影片中分享辦公室一幅請國內知名書法家寫的墨寶。韓國瑜也解釋，這幅墨寶象徵他的心情，擔任立法院長，像是老牛一樣，「不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」，他也以這14字勉勵自己，為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少。

賴清德總統昨力挺遭大陸喊話追捕的立委沈伯洋，並點名韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓昨未回應，今日在臉書則發文並分享上述影片，他在貼文表示，「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩」。

在「韓院長上工囉！」影片中，韓國瑜則介紹，辦公室寫上「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」這兩句字樣的墨寶，是請國內知名書法家張炳煌教授所寫，而這兩句話也代表了他的心情。韓國瑜緩緩解釋，「老牛啊，知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。」

韓國瑜也說，擔任立法院長，像是老牛一樣，知道自己年紀已大，青春年華已經不在，「那剩下的是什麼呢，不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」，努力地把工作做好，因為來日無多，所以特別以這14字勉勵自己，勤奮工作、為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少，這是他對自己的期許。

韓國瑜在影片中分享14字墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。（圖／韓國瑜臉書）

貼文甫出一小時，便吸引近2萬名網友點讚互動，紛紛表示「最有總統的格調，胸懷人民的院長」、「韓院長是我這輩子最喜歡的政治人物，台灣有你真好」、「院長是國家的珍寶」、「韓院長您的政治高度及涵養讓人欽佩，辣個男人好帥」、「為什麼我們國家總統不是韓院長，我們需要一個正向的領導人」。