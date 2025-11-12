中國電商巨頭京東公布，截至11月11日23時59分，京東「雙11」成交額再創歷史新高，訂單量增長近60％，下單用戶數增長40％。其中，3C數位AI產品成交額年增超100％，包括AI平板、AI大螢幕手機都位列3C數位整體品類增速排行的前五名。

聯合早報報導，京東並未披露具體交易額，這也是該電商平台連續四年不披露交易額。京東銷售額增長可能得益於海外擴張，京東表示，日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、澳大利亞等地，成交額與訂單量均實現超100％增長；跨境包郵服務升級覆蓋的13個國家，成交額年增突破300％。

此外，小米今年「雙11」截至11月11日23時59分59秒，累計支付金額突破人民幣（下同）290億元。截至11月10日，小米的掃地機品類、小米攝影機品類全管道累計銷售額均突破2億元，小米空氣淨化器品類、行動電源品類、音箱品類、路由器品類、照明品類、曬衣機品類全管道累計銷售額均突破1億元。