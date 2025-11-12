信立前3季合併營收達新台幣7.80億元，年增332.14％；營業毛利1.35億元，年增424.50％；歸屬母公司稅後淨利14.76億元，EPS為15.6元。

信立表示，第3季營運轉型與市場開拓策略正逐步發酵，受惠於新產品驗證通過、併入事業體的營運貢獻，以及在高附加價值PU合成皮與環保型水性配方上的量產放量，在營收規模放大、產品組合優化、生產效率提升下，第3季的毛利率表現為18.31％。且在認列業外收入10.97億元挹注下，整體稅後淨利率在第3季攀升至293％。

展望今年第4季及明年第一季，信立維持審慎樂觀看法。信立採取「雙引擎策略」推進，一方面以傳統合成皮製造與客製化塗佈技術維持穩定現金流；另一方面積極布局機能性與環保性能並重的材料開發，加速拓展智慧穿戴、運動用品與高端家居等多元高附加價值應用市場環保配方，以求在市場循環中保有利潤韌性。

面對全球市場對產業的挑戰，信立指出，公司除了在新產品快速量產與品質穩定，讓客戶導入率轉為持續訂單外；二是持續執行成本結構優化、上下游協作、供應鏈多元化，降低原物料價格波動風險；三是加速永續材料與製程的商用化，如水性塗層與生物基材料，以提升公司在歐美及日系等重視ESG供應鏈中的競爭力。