健行科技大學師生在桃園市復興區奎輝里辦公處（兼避難所）完成「太陽能＋儲能」防災備援系統建置。（健行科大提供／呂筱蟬桃園傳真）

健行科技大學綠色能源研究中心與電機系共同推動「陽光樂活、綠能永續」USR計畫，於桃園市復興區奎輝里辦公處（兼避難所）完成「太陽能＋儲能」防災備援系統建置。該系統平時供應里辦公處用電並為儲能系統充電，一旦停電可立即切換，優先支援通訊、照明與重要負載用電。目前已完成併聯上線、導入遠端監控並通過備援測試，提升災時供電穩定度，強化偏遠社區的能源韌性。

因復興區常受颱風、暴雨影響導致電力中斷，但因落石與道路中斷，復電時間可能拉長。奎輝里辦公處1樓活動中心同時肩負避難所功能，對穩定照明與基本民生用電有迫切需求，但既有的氫能設備老化且維運成本高，不敷使用，在桃園市府媒合與復興區公所支持下，確立奎輝里為示範場域並完成合作意向書簽署。

此項防災備援系統建置過程採共同設計與協作模式，與里長多次溝通，回應屋頂排水與施工疑慮，協同清理排水孔，並增設防水塗層；在備援負載依緊急性與續航條件規畫為「通訊、主要照明、廚房與廁所照明及冰箱」優先供電。計畫師生共同投入「從設計、模組製作、現場建置到後續維運」完整流程；協力廠商負責關鍵設備與配電，確保系統穩定安全。

計畫主持人暨綠色能源研究中心主任呂文隆表示，這套5.4kWp自發自用的防災型太陽光電示範系統，每日可產生約16度電，以一般家庭每日平均用電量約10度電估算，足以供應約1.5個家庭的日常用電需求。透過負載優先順序與遠端監控，能在關鍵時刻穩定支撐避難所基本用電。