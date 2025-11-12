對於我經濟部指大陸電商淘寶、拼多多並未核准在台經營電子商務平台，因此依法不得落地經營。大陸國台辦12日上午舉行例行記者會時表示，大陸電商平台如能在台灣上線，將就地服務台灣民眾和企業，是便民利民的好事。

國台辦發言人陳斌華12日表示，大陸電商平台為兩岸民眾提供了豐富多樣、價格實惠的商品，受到兩岸同胞的普遍認可和歡迎。大陸電商平台如能在台灣上線，將就地服務台灣民眾和企業，是便民利民的好事。

陳斌華指出，民進黨當局對此橫加阻撓，無端限制大陸電商平台在台灣落地經營，再次證明其為了謀「獨」一味「反中」，慣於站到台灣民眾的對立面，所言所行無不違背民意、大失人心。

對於大陸電商平台議題，陸委會日前表示，淘寶、拼多多未被允許在台落地，目前允許的僅有以新加坡商身分進入台灣的蝦皮。政府相關單位正在處理的是淘寶、拼多多從事不被允許的商業活動，未涉及網域等問題。