目前正在辦理由法國國家舞蹈中心與台北表演藝術中心聯合主辦的國際盛會「Camping Asia」，來自全球21位藝術家與16所藝術院校共150位師生參與，其中醒吾科技大學表演藝術系是台灣方面唯一受邀來自技職體系的大學，透過表演藝術系師生的舞蹈語言，與歐亞青年共構藝術對話的新語境，不僅讓師生實踐跨域交流，也把台灣在地文化帶入國際舞蹈語彙之中，成為最具亮點的團隊之一。

醒吾科技大學表演藝術系主任劉唐成表示，10位學生橫跨大一至大四，其中包含來自日本的交換生北村日和，大家共同以跨文化身體語言，詮釋「跨域、共學、共感」的精神，讓每一次舞動都是一場國際文化的交會與自我探索，期許學生能透過營隊交流、課程分享與排練呈現，逐步成為具有國際視野與跨域思維的未來藝術家。

「Camping Asia」起源於法國巴黎「Camping」計畫，2019年移植亞洲，兩年一度於台北舉辦，透過全球藝術學校齊聚一堂時間，融合早課、專業課程、論壇與表演等活動；不只是表演活動，更是教育實驗場，鼓勵學員以身體為語言，在共學中重新定義「藝術」與「學習」。活動於10日至21日在台北表演藝術中心舉辦，學校包含有有國立台北藝術大學、國立台灣藝術大學、台北市立大學、中國文化大學、實踐大學、國立台灣體育運動大學、台南應用科技大學、國立中山大學、香港演藝學院、日本女子體育大學、日本筑波大學、韓國藝術綜合學校、新加坡拉薩爾藝術學院、奧地利安東布魯克納大學舞蹈學院、法國巴黎高等美術學院等16所藝術院校，師生每一日從清晨暖身到夜間演出，連續不間斷地激盪創意火花。