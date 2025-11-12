一名政府官員對路透表示，美國總統川普(Donald Trump)預計於周三在白宮與包括那斯達克和摩根大通執行長在內的數名頂級金融界領袖進行私人晚宴。

該聚會凸顯出川普努力深化與企業領袖的連繫。目前川普政府正推出一系列新的措施，旨在強化美國資本市場，並重建被視為國家安全重要要素的關鍵國內供應鏈。

美國最大銀行摩根大通已經宣布了一項為期10年、總投資1.5兆美元的投資計畫，針對對美國國家安全和經濟韌性至關重要的產業，包括供應鏈和製造業、國防和航空業、能源獨立以及前端技術。

根據該計畫，摩根大通將透過直接股權和創投投資，向對國家安全和經濟韌性至關重要的美國公司注資多達100億美元。

一位白宮官員證實了川普即將與金融界領袖會談，但沒有透露賓客名單。

那斯達克和摩根大通尚未立即對新聞做出回應。

川普在近幾個月已經與商界領袖進行了數次的私人會晤。川普行政團隊目前試圖促進經濟成長，並應對與全球貿易夥伴的緊張關係。

川普更廣泛的經濟議程包括擴大國內製造、將關鍵產業回流美國、利用私人部門投資，確保美國在高科技製造業和能源供應鏈中的地位。