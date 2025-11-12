立委翁曉玲12日質疑時，質疑陸委會渲染赴陸風險，陸委會主委邱垂正回應，每起赴陸遭限制人身案件都很重要。（吳泓勳攝）

國民黨籍立委翁曉玲12日在立法院質詢，指出今年截止9月底陸委會公佈數據，今年212名我國民眾在大陸人身受限制案件中，實際涉及政治因素僅1人，更有7成以上與詐騙有關，認為陸委會渲染赴陸風險進行恐嚇，進行失聯人口認知戰。陸委會主委邱垂正回應，每一個人對台灣都是重要事件，今年至今每個月都有20多起，且是去年的3倍。

至於涉及詐騙數據，邱垂正認為是大陸方面歸納。翁曉玲則表示，從9月底數據來看，所謂被盤查留置共19人，建議外交部也該提供數據一併來看，去其他國家又例如美國海關，被盤查留置絕對不可能少於19人。

翁曉玲表示，陸委會認為去大陸人身安全風險越來越高，但另根陸委會網站資料顯示，協助台商經貿糾紛案件統計的人身安全類，從民國98年最高人數353人，一直到110年的近5年人數越來越少，今年前10月為140人，但陸委會卻說風險越來越高。

翁曉玲再舉例宗教交流風險，因為宗教原因被限制自由為13人，但看到過去一年兩岸宗教交流的總人次是1萬6244人，被限制比例換算等於千分之8，質疑陸委會聲稱國人赴陸交流風險都非常高，這是事實嗎？

邱垂正回應，陸委會就算是一個人也很關注，風險提醒是基於客觀數字，認為增加1個就很嚴重，何況每個月增加20幾個。尤其涉及宗教因素特別是一貫道，更是被用中共的刑法300條來判處，這都是非常關注的重大問題。

翁曉玲認為，如果陸委會認為增加1、2名被限制人身自由就很嚴重的話，建議在行政院匯報上提醒外交部，在其他國家的海關留置情形，相關資料全都要提供，好讓民眾知道到底到大陸去旅遊交流是不是很危險，還是說只是再打認知作戰。