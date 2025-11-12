第2屆「觀光亮點獎」頒獎，金酒公司「經武酒窖」勇奪「10大亮點獎」殊榮，成為台灣觀光最佳代言之一。（圖／金門縣政府）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

交通部觀光署攜手全台52個中央部會、地方政府及民間公益法人，共同舉辦之第2屆「觀光亮點獎」，歷經113萬人次全民票選及多元領域專家評審，其中金門「經武酒窖」勇奪「10大亮點獎」殊榮，金城鎮「後浦十六藝文特區」、烈嶼鄉「習山湖公園」與金湖鎮「陳景蘭洋樓」3大景點榮獲「最佳人氣獎」，觀光再創佳績。

金門縣在本屆亮點獎中表現最為亮眼，昨（11）日由交通部次長林顯國與觀光署長陳玉秀親自頒獎，其中金門酒廠公司的「經武酒窖」從全台191處推薦亮點中脫穎而出，榮獲「10大觀光亮點獎」殊榮，成為台灣觀光最佳代言之一。

此外，金城鎮「後浦十六藝文特區」入圍全國前30大亮點並榮獲「最佳人氣獎」，一舉獲得兩個獎項，烈嶼鄉「習山湖公園」與金湖鎮「陳景蘭洋樓」均以高票擠進全國前10名，3處景點皆榮獲「最佳人氣獎」，十分難得！全國最佳人氣獎僅10處，金門就有3處榮獲！充份展現地方觀光實力與潛力，更展現了各鄉鎮公所積極推動金門觀光的配合與決心。

金門金湖鎮「陳景蘭洋樓」榮獲第2屆「觀光亮點獎」中之「最佳人氣獎」。（于家麒攝）

此次金門參賽的4處亮點中，金門酒廠的「經武酒窖」再次蟬聯「10大觀光亮點獎」，以「窖藏光旅」為主軸，透過五感體驗帶領遊客穿越時光、品味金門高粱酒的獨特風味；在113萬人次投票下，「習山湖公園」勇奪「最佳人氣獎」第2高票，成為金門新興的親子旅遊熱點；「後浦十六藝文特區」則榮獲「最佳人氣獎」第6名，歷經轉型融合歷史建築與文創展演，成為金城鎮文化新地標；而「陳景蘭洋樓」榮獲「最佳人氣獎」第8名，為金門規模最大、保存最完整的洋樓建築，以優美建築語彙與深厚歷史底蘊，吸引眾多旅客與網紅造訪。

縣府觀光處長許績鑫表示，這4處亮點景點展現金門結合歷史文化、親子休憩與建築美學的觀光魅力，落實「友善金門、多元旅遊」的施政理念，結合戰地記憶、文創美學與酒鄉文化，打造全年齡層都能感受的島嶼魅力，金門能在全國亮點票選活動中脫穎而出，不僅彰顯地方文化與觀光資源的豐富性，更展現在地居民與各鄉鎮團隊的努力與凝聚力。

金門縣政府誠摯邀請國內外旅客前來金門旅遊，親身感受這座島嶼的獨特風情與故事，深度探索金門的歷史底蘊與觀光亮點，留下難忘回憶。 更多活動相關資訊，請至「第2屆觀光亮點獎」暨2026-2027年「台灣觀光100亮點」官方網站查詢。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！