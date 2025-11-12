粒線體有如人體細胞的發電廠，提供身體活動所需能量。營養師薛曉晶表示，最新研究發現，粒線體DNA變化與老化呈現正相關，而維持足夠的抗發炎營養攝取，包括Omega-3、多酚、鎂、維生素D與膳食纖維，能有效減少代謝壓力，強化粒線體功能，從根本面延緩細胞老化，達到抗老的效果。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，2025年一篇刊登在《Aging Cell》的研究，發現粒線體能量越低、DNA甲基化異常越多，老化速度就越快，同年，另一篇刊登在《Advances in Gerontology》的研究進一步發現，NF-κB信號通路是細胞衰老與發炎的共同機制，當飲食失衡、壓力過高時，NF-κB會被活化，導致細胞加速進入不可逆的老化狀態。

薛曉晶表示，營養正是啟動身體抗老信號的最強大武器，維持足夠的抗發炎營養攝取，不僅能有效減少代謝壓力，也能降低NF-κB的活化，從根本上延緩你的細胞時鐘走動，讓年輕停留更久。以下為5大抗老黃金營養元素。

Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸主要來自深海鮭魚、鯖魚、沙丁魚以及亞麻籽油，具有強效抗發炎、維持細胞膜穩定的效果。

多酚與花青素

多酚與花青素存在於各式莓果、葡萄皮、石榴與綠茶中，有助抑制DNA氧化損傷。

鎂

鎂存在堅果、種子、豆腐、菠菜等食物，能支援DNA修復與粒線體能量代謝，是細胞的能量泉源。

維生素D

維生素D能調節免疫系統與基因表達，是延緩老化的關鍵，除了適量曬太陽，多吃魚類、蛋黃也能補充。

膳食纖維

膳食纖維可改善胰島素阻抗與腸道菌群平衡，打造健康腸道環境。全穀類、豆類、蔬菜、水果都是很好的來源。