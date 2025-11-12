沈伯洋案民進黨批韓國瑜：相貌堂堂魅力十足 該保護立委安全 國會尊嚴。資料照

大陸要對沈伯洋 委員「立案偵查」，官媒央視更放話要「全球抓捕」，民進黨今表示，立法院長韓國瑜相貌堂堂、魅力十足、責任重大，既然擔任國會議長，就該一言九鼎，妥善主持議事與協商，更該在面臨外部打壓時，有效維護國會尊嚴、保護立法委員的人身安全。

民進黨指出，韓國瑜的消極、放空、不作為、不用心主持協商，其實也不是第一次了，蕭美琴副總統訪問捷克被中國跟監、還差點被製造車禍時，韓院長不吭聲。

民進黨還說，國際挺台不回應：當友盟國家響應IPAC號召歐美等國會及歐洲議會先後通過「反對中國曲解聯合國大會第2758號決議」聲明時，身為當事人的台灣，立法院的共同聲明卻拖延超過一年，韓院長到底在幹嘛？

民進黨也痛批，人事延宕不作爲，NCC、大法官、中選會等重要人事同意權案，屢遭到在野黨惡意封殺，即使名單中有在野黨建議的人選也一樣。韓院長要繼續放任無理杯葛、國政癱瘓、憲政失靈到什麼時候呢？

民進黨還表示，總預算躺平不審查，明年度的中央政府 總預算案，9月30日在立法院一讀後，卻沒有交付委員會審查，至今已經在立法院「躺」了43天。不審查預算，立法院是要監督什麼？韓院長只草草召開朝野協商一次，就沒有下文。