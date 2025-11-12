美股科技類股表現弱勢，輝達重挫近3%、台積電ADR也下跌1.39%，但台股今（12）日逆勢上漲，盤中觸及28000點，大漲近300點。終場漲162.14點、收在27947.09點。

台積電自明年4月起現金股利增加為每季度為6元，終場漲10元至1475元。鴻海漲1.83%收251元，市場傳出鴻海擬吃下裕隆集團的納智捷（LUXGEN）品牌，以擴大電動車布局。宏達電今日強攻漲停價51.7元，第3季受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季每股稅後純益達3.88元。

台股11日收27784.95點，跌84.56點或0.30%，總成交值5813.57億元。三大法人賣超198.92億元，外資賣超173.68億元，投信、自營商買超22.62億元及賣超47.86億元。

美股道瓊上漲559.33點或1.18%，收47,927.96點。S&P500上漲14.18點或0.21%，收6,846.61點。NASDAQ下跌58.87點或0.25%，收23,468.30點。費城半導體下跌177.25點或2.48%，收6,979.70點。