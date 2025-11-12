柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點日前遭檢警調搜索，查扣不法所得超過45億元，並拘提25人，其中擔任特助的劉女以15萬元交保，且其在離去時更露出燦笑，引發輿論譁然。對此，台北地院表示，「劉姓特助以15萬元交保」部分，是檢察官於偵查階段依職權命具保候傳，檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入，該項交保並非北院所為的裁定，特此說明。

北院表示，檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

北院稱，「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入；依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。