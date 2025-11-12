結束旅程回到家，許多人往往只把衣物丟進洗衣機就草草了事，但專家提醒，行李與隨身用品才是真正的「細菌溫床」。美國清潔協會與醫師共同指出，多數人忽略的幾樣物品最容易藏污納垢，若不清潔恐成健康隱憂。

《每日郵報》援引《華盛頓郵報》報導，美國清潔協會（American Cleaning Institute）發言人艾克（Jessica Ek）與威爾康奈爾醫學院內科醫師羅奇（Keith Roach）接受訪問時表示，旅遊用品在飛機、飯店或地鐵間接觸多處公共環境，極易沾染灰塵、皮脂與細菌。

專家指出，第一步是讓盥洗用品與收納袋完全乾燥，切勿在潮濕時收納，艾克提醒：「潮濕環境最容易滋生細菌與黴菌。」其次，頸枕、手機、耳機及行李箱都是清潔重點。頸枕應清洗外套或整體清洗；手機與耳機可使用乾淨布與消毒濕巾擦拭，再自然風乾；行李箱則建議以抗菌濕巾擦拭外殼後，用吸塵器清理內部，若有異味可用小蘇打與水調成糊狀除臭。

此外，水瓶是最容易被忽略的細菌溫床。艾克強調，應在旅途中定期清洗，而非回家後才處理。「必須使用水、肥皂與摩擦力清潔難以觸及的地方，吸管或瓶嘴部分可用細管刷清理，或乾脆避免使用吸管。」

專家最後提醒，旅行後的清潔工作不該只停在洗衣服，盥洗用品、頸枕、手機與行李箱都可能是細菌聚集的溫床。若能每次旅程結束後按步驟清理，不僅能延長用品壽命，也能讓下趟旅程更安心衛生。