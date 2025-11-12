鳳凰颱風共伴效應發揮，昨晚降下歷史上第二高時雨量，造成蘇澳、五結、冬山區域大淹水。知名的打卡景點宜蘭伯朗大道遭大水淹沒，美景一夜消失成「冬山大湖」，有居民貼出與女兒一早在「伯朗大道」上划獨木舟買早餐，自嘲「買到後可能變午餐了」，苦中作樂畫面相當震撼。

當地網友在Threads分享一段影片，冬山鄉的「三奇伯朗大道」嚴重淹水，變成一片汪洋，彷彿置身湖面，而他與小女兒在獨木舟上，前座女兒則是用力左右划。

放眼望去，眼前只剩下露出水面的電線桿、圍籬及房子，實際上，父女倆正划船在三奇伯朗大道「上方」，原本已收割完的稻田成為湖面，父親苦笑說，他們正要划船去買早餐，但「這種速度買早餐可能變午餐了。」

網友紛紛留言表示，「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛？」、「回想以前8X年台灣常淹水的年代，門口就能撈魚的回憶」、「有獨木舟也太棒了吧！」、「加油，相信一定會滑到的！」、「小孩有這樣的經驗，感覺也不錯。」