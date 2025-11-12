進入秋冬空汙季，西半部地區受大氣擴散條件不佳影響，空氣品質易下滑。為降低汙染風險，苗栗縣政府環保局與縣內3家大型石化企業簽署空汙季自主減量協議書，共同推動汙染減排措施，預估可減少粒狀物、硫氧化物與氮氧化物共超過300公噸排放量，期盼透過公私協力，兼顧經濟發展與環境品質。

苗栗縣政府環保局指出，秋冬季節為中北部地區空氣品質不佳的高風險期，主要汙染物為細懸浮微粒（PM2.5）與臭氧（O₃）。為防範汙染惡化，環保局持續輔導縣內各汙染源落實自主管理及汙染改善措施，並與中國石油化學股份有限公司、長春石油化學股份有限公司及華夏海灣塑膠股份有限公司完成協商，3家業者盤點製程後，同意於空汙季期間主動調整生產流程，配合減排行動。

根據環保局估算，企業自主減量後，空汙季期間可望減少粒狀物14.8公噸、硫氧化物124.7公噸、氮氧化物166.2公噸。環保局強調，減排不僅能降低PM2.5及臭氧前驅物濃度，有助於穩定區域空氣品質，減輕民眾健康風險。

環保局長陳華盛表示，每年秋季開始，因季節交替轉變，再加上雨量偏少及擴散條件不佳等因素影響，易造成本縣空氣中細懸浮微粒（PM2.5）與臭氧（O3）濃度偏高之情形。若要有效預防空氣品質惡化，單靠政府管制力道是有限的，必須結合民間企業自發性的力量。

陳華盛表示，此次苗栗縣大型企業積極協助與配合，並簽署自主減量協議，不僅展現環保決心，也對於苗栗縣空氣品質改善帶來實質助益，更期盼透過簽署空汙季自主減量協議的推動，能進一步促使企業善盡社會責任，共同維護苗栗縣環境品質。