今立委陳俊宇偕行政院政務顧問、縣長參選人林國漳及鎮長李明哲至災區勘災。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風豪雨重創蘇澳，市區多處積水沒頂、家園滿是泥濘。當地民眾見到官員勘災時，情緒再也壓不住，怒喊「分洪堰工程拖多久了？只在乎選票，都不做事嗎！」如今竟再度重演，「講了那麼多年都沒做好，才變這樣！」蘇澳鎮長李明哲籲中央能盡快加速蘇澳溪分洪道工程的速度。

今立委陳俊宇偕行政院政務顧問、縣長參選人林國漳及鎮長李明哲至災區勘災，居民不禁怒喊「只在乎選票，都不做事嗎？」並痛批，在這住了30年，15年前梅姬颱風造成大水慘劇，如今竟再度重演，分洪堰工程講了那麼多年都沒做好，才會變成這樣！

李明哲在現場表示，這次災情嚴重的主因之一，是蘇澳溪分洪工程至今未完工。他指出，該工程原設計能在水位暴漲時，分流約八成洪水至旁邊分洪道、減輕主溪壓力，若工程如期完成，「這次的大水就不會發生」。但從梅姬颱風至今15年過去，行政院雖已於3年前核定經費，進度卻仍緩慢，「我們不曉得是哪裡卡關，速度真的太慢」。

李明哲沉痛說，這次淹水範圍極廣，蘇北里、蘇西里、蘇南里、聖愛里、永春、永光、新城、龍德、永榮等幾乎整個市區都泡在水裡，「除了地勢高的地方，幾乎全淹」。他走訪中原路時，親眼看到家戶滿地泥巴、家具電器全毀，民眾身家財產再度被大水吞沒，「15年兩次淹水，真的讓人心碎」。

他表示，鎮公所已全力投入清理與災後復原，也正協調相關單位加速補助發放，但真正要根除淹水問題，關鍵仍在「分洪道要趕快做完」。李明哲說，「愛蘇澳，就要讓蘇澳人住得安心，不再恐懼。希望中央能從寬、從速核撥資源，讓工程與復原都能同步進行。」