台北地檢署指揮新北市刑警大隊偵辦詐騙集團勾結律師，繼今年9月拘提3名律師，今（12）日再拘提台北市大安區某法律事務所孫姓律師到案，查扣手機相關電磁紀錄，經搜索事務所與住家後，目前已帶回新北刑大偵訊。

檢警調查，竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄設詐騙水房，協助「假投資」詐團詐騙3.5億，有120多人被騙。鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師疑似接受詐團委任，收取報酬後，利用與遭羈押禁見的詐團成員律見機會，取得在押被告的供述，洩漏給詐團主嫌，協助詐團主嫌掌握檢警辦案進度，另疑趁詐團成員在警詢陪偵機會，利用警方不注意之際，偷偷以LINE通訊軟體拍攝警詢筆錄，再上傳給詐團主嫌，洩漏偵查祕密。

檢警今年9月搜索水房主嫌陳韋綸、陳彥澄等人住居所及涉洩密的3名律師位於台北、高雄的事務所，並拘提陳韋綸、陳彥澄、律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀共9人到案，另傳喚近70名證人查證。

據了解，上一波遭拘提的律師鄭皓文聲稱僅涉洩密1次，即是指使今日到案的孫姓律師利用陪偵機會偷拍警詢筆錄回傳，上次檢警未一併拘提孫男到案，係因檢警行動的前2、3天，孫男才剛完成鄭皓文所交付的任務，礙於當時尚未蒐證齊全，故暫按兵不動，經補齊相關事證，於今日上午執行搜索及拘提。