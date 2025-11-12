台北市許多小客車久停在公有停車場或路邊停車格內，造成停車位流動率差。北市交通局修正「北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，12日送議會法規委員會審查。最終決議車輛停超過10天停管處即貼單提醒，再經5天未移車即拖吊移置。小客車的移置費也從原本的900元提高到1500元，保管費部分也依天數調整，5天內為原費率2倍，超過5天則以原費率3倍計。

根據「北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」規範，原本車輛停在路邊停車格或公有停車場，超過30天且未繳停車費，才會遭貼單通知，且貼單後超過15天未離開，停管處才會代為移置，無法有效提高停車位流動率。

北市停管處修正自治條例，將原本停放30天縮短為15天就會貼單通知，15天未移置也縮短為7天。不過該修正案在北市議會審查時，不分黨派議員對於「15＋7」仍有意見，應該再予以縮短。國民黨議員秦慧珠也提出應修正為「10＋3」，一度獲在場議員一致認同。不過停管處長劉瑞麟表示，時間太短恐讓執行上會窒礙難行，因此最終拍板為「10＋5」。

至於移置費用及保管費用，自治條例內原有規範收費基準，停管處原打算修正為「授權北市府另行訂定收費標準」，會中劉瑞麟坦言，久停大宗的小客車，1輛車的移置費用為900元，但實際成本為1300元，北市府每年需額外補貼3、4000萬元已成不小的負擔。

法規會也於會中決議，將小客車的移置費用訂為1500元，其他移置狀況較少的車種，費用則再由北市府自行另訂。保管費部分則依移置後停放時間調整，5天內為原費率2倍，超過5天則以原費率3倍計。全案經法規會通過，將送大會審議通過後實行。

會中民眾黨議員陳宥丞也提到，該自治條例並不適用學校、公家機關、社宅等單位的停車場域，恐會讓部分久停車輛「轉移陣地」，因此呼籲北市府應思考是要另訂規範，還是將其他單位的停車場域也納入停管處規範。最終法規會提附帶決議，要求機關學校參考自治條例規定，於3個月內檢討轄管停車場久停事宜之處理方式，並送法規會備查。