畫面為花卷機場。

日本野熊出沒頻繁，當地時間今（12）日下午，台灣有直飛航班的岩手縣花卷機場，民眾目擊1頭小熊闖入附近停車場區域，導致機場跑道關閉，暫停航班起降，目前警方仍在搜尋野熊下落。

綜合NHK、IBC岩手放送等報導，當地時間今日下午1時5分左右，有人目擊一頭小熊闖入花卷機場停車場附近區域，導致跑道關閉，所有航班暫停起降。

截至下午2時，警方尚未發現小熊蹤跡，持續在周邊地區進行搜索，所幸至今並未傳出人員傷亡或損壞消息。

值得注意的是，花卷機場以北、車程約50分鐘的八幡平市，今日清晨6時左右，一名男子在廣闊稻田區域遛狗時遇到2頭野熊，其中一頭熊突然衝向男子攻擊，男子遇襲後能自行步行返家，送醫治療後意識清楚。

此外，花卷機場以北40分鐘車程的盛岡市，今日清晨5時20分左右，也有居民在中央通目擊1頭野熊，警方趕到現場後目睹野熊衝出道路後離去。不過上午7時左右，600公尺外的中學附近也有野熊現蹤，導致學校臨時停課。這2起事件均未造成人員傷亡。