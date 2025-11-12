立法院長韓國瑜今日罕見舉行記者會，與副院長江啟臣接受媒體提問。（陳薏云攝）

自己生病卻讓人吃藥！韓國瑜親上火線嗆翻賴清德 怒轟：打斷台灣安全3隻腳

大陸日前以涉犯「分裂國家罪」，對立委沈伯洋立案調查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由。韓國瑜今親上火線，直言賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有四隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席，打斷三隻腳」。韓國瑜喊話，賴清德應立即廢除民進黨台獨黨綱，並撤回大陸為境外敵對勢力。

韓國瑜昨日第一時間未回應，今日罕見舉行記者會，與副院長江啟臣接受媒體提問，韓國瑜強調，身為立法院正副院長，對每一位立委在院內言論自由、人身安全，還有在質詢關切國家大事，不受到恐嚇威脅，這是立法院長職責所在，盡全力保護好每位立委權責權益，這點無庸置疑。

韓國瑜表示，他今天要講心裡話，「一個人生病了讓別人吃藥，從賴清德點這個名，看得出來是自己生病，卻讓人吃藥。」

韓國瑜說，一張桌子有四隻腳，台灣安全四隻腳，一口氣把話說明說透。第一隻保護中華民國，第二隻保護民主自由，第三隻維護好美台關係，第四隻，維護好兩岸和平，兩個保護兩個維護，是台灣安全最重要四隻腳。

韓國瑜直言，賴清德總統兼民進黨主席，黨政軍情權力一把抓，這四隻腳被賴清德跟民進黨打斷三隻腳。民進黨台獨黨綱放在那如何保護中華民國？民進黨發動大罷免，如何保護民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩鞏固美台關係這一隻腳，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩戰力。

韓國瑜直言，如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶立案調查，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，這對沈伯洋不公平，他本人處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。要想怎麼幫這個委員，也幫台灣2300萬人，讓台灣幸福快樂，維護好台灣安全四條腿。

韓國瑜建議，大陸已經從文攻武嚇，到針對立委立案調查，這步下來台灣人民無法接受，真正要幫沈伯洋，解鈴還須繫鈴人。第一用民進黨主席身分，廢除或凍結台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免後，重新建立行政、立法良性互動，不要再搞惡意政治鬥爭，保護好台灣民主自由；第三撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎下，憲法規範下，展開和平交流對話；第四，繼續鞏固美台關係。

韓國瑜強調，再談沈伯洋個人問題，如何讓他避開不可測知的凶險，賴清德總統這樣講才是負責任。對台灣人民鬆一口氣，周邊國家日本、新加坡、南韓、東南亞等，大家看到兩岸戰爭引信被拆除，台灣人民呼吸道甜美空氣，這不是美事一樁嗎？讓台灣人民遠離戰爭，年輕朋友有美好前途，才是治本之道。

至於國民黨團提議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，江啟臣則說，過去民國89年有擬定幾點作業要點，但當時沒有真正運作，這次如果有黨團提出類似想法或主張，只要有來函到院長室，就會召集黨團協商，畢竟要成立、細節怎麼執行，都要跨黨派達成共識。

江啟臣說，這對立委、對因應兩岸交流事物才能發揮正向作用。維護國家民主，展現國會團結的時刻，希望大家能夠共同討論。