我國外送員累積人次已達15萬人，但卻面臨報酬不透明、停權申訴難等情況，立法院近日已展開審查外送員專法，立委廖偉翔12日質詢勞動部關心部版外送員專法進度及關鍵條文等，勞動部長洪申翰備詢時表示，會在2周內預告外送員草案，目前正在做利害關係方匯整。

立法院12 日邀請勞動部業務報告。立委廖偉翔表示，以外送員成本計算來看，燃油、保養、折舊、通訊、保險等一年成本約11萬元，若以某外送員疊3單20分鐘外送、每單平均300元試算，平台合計外送員可收到逾300元，但外送員卻可能只收到45元。

廖偉翔說，目前條文中比較有爭議為最低報酬保障，勞動部規劃如何保障？也要避免平台把成本轉嫁給消費者。

洪申翰則說，目前各方案仍在研擬中，對不同處境外送員有不同效果。外送過程涉及平台、店家、消費者及外送員4方，其中平台方最強勢、外送員則是最弱勢，如何保障基本權益消費者及店家等會透過定型化契約等保障。至於「紐約專法模式」後，平台則設總量管制，每一個方向有其優缺點，對兼職或全聯外送員會需要總體評估。