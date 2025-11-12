在「文化體驗」課程中，以金門傳統節慶文化「花生紅稞」為靈感，運用粿印模具，細心製作出小巧而香氣馥郁的紅龜與壽桃造型擴香石，成為士林國小師生心中最珍貴的交流禮物。(圖／金寧中小學提供)

台北士林國小師生一行38人，本周前往金門金寧中小學展開姊妹校交流活動。兩校延續近20年的深厚情誼，今年再次以教育為橋，牽起友誼的線，溫情滿滿的共譜一段跨海共學的美好篇章。寧中小校長宋文法表示，「教育最動人的時刻，往往發生在相遇與同行之間。」而孩子們純真的笑容與自然的互動，正是這句話最真切的註解。

共學當日，由教務處主任林靜儀策畫的「破冰遊戲」，讓孩子們在尋找學伴名字的過程中打破陌生、拉近距離，笑聲此起彼落。接續登場的「校園定向密室闖關」活動，融合科技應用與定向越野體驗，學生們手持科技載具iPad，在601班學伴的引導下，一同尋找線索、探索校園、解謎闖關，展現出團隊共學與行動學習的能量。

在「文化體驗」課程中，特邀在地講師楊文權，帶領學生以金門傳統節慶文化「花生紅稞」為靈感，運用粿印模具，細心製作出小巧而香氣馥郁的紅龜與壽桃造型擴香石。孩子們在灌注揉捏與壓模之間，把香氣捏進作品裡，也將金門的味道與人情帶回家。這場體驗不僅是一堂手作課，更是一段溫暖而難忘的記憶，也成為士林國小師生心中最珍貴的交流禮物。

活動尾聲的「綜合座談」中，兩校學生分享心得，有人開心地說：「跟金寧的學伴一起學習好有趣！」也有學生興奮地喊道：「下次換我們去台北找你們！」一句句真摯的童言，讓現場瀰漫著感動與離情依依的氛圍。

在溫馨的道別聲中，兩校師生相約「再相見」。這場跨越海峽的教育交流，不僅讓孩子們在科技與文化的共學中成長，更讓「寧 × 士一家親」的情誼再次綻放於金門的校園。金寧中小學與士林國小以愛為底、以學為橋，持續書寫著教育交流最動人的篇章。