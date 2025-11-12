鳳凰颱風來襲，南部鄉親尚無風雨之感，台電台南區處因應颱風恐造成用電影響，12日早上9時成立災害應變中心，盤點人力、車輛及設備，並針對沿海地區可能受影響範圍如佳里、七股、安南、西港等區部署搶修人力，全力備戰防颱。不過，雖風雨並未對電力造成威脅，新營中正路卻傳出有320戶停電，肇因一間中古車材料行火警，火延燒高壓線、變壓器所致。

新營中正路一帶中午傳出有320戶停電，台電進一步追查，原來是中正路上午有一家中古車材料行火警，火勢雖然在半小時內控制撲滅，但這把火延燒到馬路上的高壓線、變壓器，造成鄰近住戶停電。當地民眾驚呼「颱風還沒來，結果卻因火災先停電？」台電人員後續將等消防隊通知，再檢查是否可先行送電。

因應鳳凰颱風來襲，台電台南區處巡修工程車整裝出發至台南沿海地區、全力防守用電安全。（台電台南處提供／曹婷婷台南傳真）

台南溪北、沿海地區在7月丹娜絲風災中面臨停電之苦，民眾聞停電色變，面對鳳凰颱風來襲，台電台南區處備戰因應。颱風前，各巡修部門進行預防性樹木修剪及桿上礙子、鐵配件清洗作業，以防止鹽塵害造成事故停電、瞬間強陣風導致樹木碰觸停電等，同時也針對轄區內各變電所進行特別巡視，並針對較低漥地區變電所做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成各變電所抽水機測試。

鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修等意外狀況，台南區處呼籲民眾加強防範地下室淹水，另加強固定廣告招牌看板及帆布、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線或防護線管掉落與電線外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電都有掌握，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。針對颱風造成停電事故，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器」原則進行，以火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站（抽水站）及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。