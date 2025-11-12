因鳳凰颱風雨勢，馬太鞍溪暴漲，造成萬榮鄉明利村淹水，水利署長林元鵬指出，因923堰塞湖溢流後，馬太鞍溪河床土砂淤積、河道改變，暴漲河水由未布設堤防的左岸溢出，今天水量未降，已先調來太空包、防水擋板減緩水流，下游與縣府協調，確保區域排水系統保持暢通。

縣長徐榛蔚今與林元鵬率會勘萬榮鄉淹水區域。（縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚今與林元鵬率會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，討論後續救災工作與災後復原事宜。

徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間難完全阻斷水流，縣府與中央討論合作救災分工，另因萬榮、鳳林、光復等地仍處於高水位警戒，已請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。

會勘途中可見明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路與地基，造成周邊土壤鬆動。另因萬榮鄉明利村聯外道路（花45線）中斷，目前僅有萬榮林道可作為對外聯絡通道，交通往返受限。

林元鵬表示，目前水漫出的範圍逐漸控制，水利署除自上游進行阻斷外，下游也與縣府密切協調，確保區域排水系統保持暢通。因暫時無法阻斷水流，昨請縣府及鳳林鎮公所緊急協助設置防汛擋板，今天將再加強防護設施。雖今日水位較昨日略高，但預估水勢將逐漸減緩。

他指出，先前0923馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，當前河川流路略有擺盪，水利署已調派大型土方機具封堵，並請縣府協助保持下游長橋排水系統疏通、清淤。經勘查，若順暢，水勢能往花蓮溪方向轉彎出去，降低溪水進入社區。