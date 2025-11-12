台灣手工具工業同業公會理事長謝武志指出，第4季正擴大發酵，恐影響至明年第1季，預期各行各業不樂觀，年關勢必不好過。（陳淑娥攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署派員進廠關懷並輔導運用「勞工再充電計畫」。（中彰投分署提供）

面對美國對等關稅政策，台美談判至今仍無進一步結果，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局指出，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，其中因美國關稅及匯率影響有125家、涉及2434人，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志憂心，恐影響至明年第1季，年關勢必不好過。

針對美國關稅部分，究竟何時可以搞定台美關稅不要20％＋Ｎ，爭取不疊加關稅？行政院長卓榮泰昨在立院回應，認為現在已到最後階段，因為全世界只剩下台灣，「最近應該會有些進展」。

台美談判至今仍無好消息傳出，傳統產業放無薪假持續增加，台中市勞工局指出，截至11月1日止，實施減班企業為131家，影響2493名勞工，其中因關稅、匯率影響企業有125家、涉及2434人，主要受影響前3個行業為機械設備製造業58家、金屬製品製造業21家、批發業15家。根據統計數據發現，不論影響家數及人數，均較2個月前呈倍數成長。

無薪假家數仍未趨緩現狀，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志認為，台美關稅仍在談判未明朗，加上美國最高法院正在審理美國總統川普的對等關稅政策，美進口商或客戶仍抱持觀望度而停單或廷單。

謝武志指出，第4季正擴大發酵，恐將影響至明年第1季，預期各行各業不樂觀，年關勢必不好過，除非有很大變數。目前產業積極擴展其他國家客源，近期在台中國際會展中心五登場的五金工業展，謝武志就認為，國外來客數很大，幾乎都是非美國家，對生意很有正面幫助，規畫明年將攜手彰化水五金舉辦，產生群聚效應。

為協助產業穩定與勞工安心，勞動部推出「強化版僱用安定措施」擴大使用範圍，台中市勞工局指出，已協助減班休息企業申請雇用安定措施計61家，共計843名勞工受惠；另「勞工再充電計畫」有16家共85位勞工申請。

勞動部勞動力發展署中彰投分署以中部一家飯無薪假的金屬機電廠為例，分署派員進廠關懷並輔導運用「勞工再充電計畫」，企業為26名員工規畫開設「產品設計與開發」、「視圖繪製」等課程，經過系統化訓練後，員工的研發效率與溝通協作明顯提升，且員工可領訓練津貼補薪資差額，生活無虞，讓內部士氣大增。