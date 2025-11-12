維生素D可從日曬及飲食中補充，但據統計，台灣每10人中有近9人維生素D濃度異常。研究也發現，當體脂肪比例偏高時，維生素D會被稀釋或封存在脂肪中，導致血液中可利用的維生素D減少，因此肥胖者體內維生素D濃度往往更低，進而增加心血管疾病風險。

家庭醫學科醫師蕭伶茲在臉書發文指出，一般成年人理想的維生素D濃度為30至50ng/mL，衛福部建議每日攝取量為400IU，老年人則約600IU。然而現代人多在室內活動，日照時間不足，加上飲食來源有限，大多數人每日攝取量遠低於建議值。

蕭伶茲說，維生素D屬於脂溶性維生素，會儲存在脂肪組織中。研究發現，體脂肪越高，維生素D越容易被稀釋或封存，導致血液中濃度偏低，不僅影響鈣質吸收，也會造成胰島素阻抗與慢性發炎，甚至促進脂肪堆積，讓肥胖與維生素D缺乏形成惡性循環。

她進一步指出，維生素D可促進鈣質吸收、維持骨骼健康，也能調節免疫系統、具抗發炎作用，並協助神經傳導物代謝以穩定情緒。此外，它能改善胰島素阻抗、促進脂肪氧化與代謝，有助於體重控制並降低心血管疾病風險。維生素D的主要來源是陽光照射，少部分可從食物中獲取，或與醫師討論合適的補充劑量。

另據國泰醫院官網衛教資料，一項由美國所做為期5年的研究發現，每天補充2000IU維生素D，可降低發生嚴重癌症，包括轉移或致死性癌症風險達17%，且對於體重較標準者效果更佳，但民眾過量攝取維生素D也可能導致中毒，包括高鈣血症，引發腎臟、血管、心臟、肺臟等軟組織的轉移性鈣化問題。

補充維生素D怎麼做

一、曬太陽：每天上午10點前或下午2點後，陽光充足但不是最強烈的時段，暴露10至20分鐘。

二、飲食：多吃含維生素D的食物，例如鮭魚、鯖魚、蛋黃和牛奶，素食者可選日曬過的乾香菇。

三、保健食品：在醫師或營養師的建議下，服用含維生素D的保健食品。