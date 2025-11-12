館長近來常往返大陸。（資料照／取自中時新聞網直播）

網紅「館長」陳之漢砸千萬經營便當品牌「True飯」，昨（11）日直播宣布將在11月底結束營業，將業績低迷原因歸咎於非洲豬瘟疫情和民進黨，就算豬肉解封，民眾還是不敢買豬肉，砲轟「被民進黨害死」。

館長在直播中指出，由於這次非洲豬瘟疫情，他決定「True飯」就經營到這個月底，原因是這幾天沒有東西賣、現在人也不買，「我真的被這個偉大的民進黨害死」，因為便當店以豬肉為最大宗，而且沒有用冷凍豬肉。

館長認為，現在員工也不好請，有些員工也移去蛋捲店，廚房他會留下來，自己吃或招待客人都很方便，但便當店就沒辦法賣了，因為業績不好，「非洲豬瘟，人家也不回來買，我好幾天業績是1萬塊，連付薪水都不夠，只有雞腿可以賣」，時間長達約10天，他就想說算了，「沒有差啦！最近每次都這樣」。

館長大酸很佩服中央，「反正他們的官死也不會下台」，種種原因讓他決定在11月底歇業。不過，聊天室有網友質疑「便當店生意不好怪民進黨？」館長直球對決，「我先把你ban了再回答你的問題」，談到最近只要是有賣豬肉的，保證都「幹」到心裡口難開，有用到豬肉的店家都很慘，更怒嗆「民進黨的青鳥」，講到激動處還噴口水。

館長表示，「你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意」，砲轟台灣人現在被民進黨荼毒得多慘，放話2026年要狠狠教訓民進黨，「務必要藍白合，我一定盡我人生當中最大的努力去拉藍白合，為了兩岸的未來，為了兩岸的和平」。