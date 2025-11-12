亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議12月8日將在新加坡舉行。僑委會委員長徐佳青今（12）日透露，已與新加坡代表處接洽，但訊息不樂觀，僑委會所有官員恐無法出訪；另外，徐更一度稱「未來新加坡也要列入警示範圍」，不過隨後也收回該言論。

立法院外交及國防委員會今邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵問及12月赴新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」是否會受中國施壓一事，徐坦言近期有去跟新加坡代表處接洽，得到的訊息並不太樂觀；徐說這與新加坡一貫的立場有關，因新加坡以僑委會前往會影響其僑民認知為由，拒絕僑委會任何的官員出訪，不只拒絕委員長訪問。

另外，林楚茵也建議僑委會應密切關注中國近期的長臂管轄升級，且新加坡與香港有引渡協定，徐則表示，有關注各國發展趨勢，且提醒僑民在過境或轉機，甚至在哪些地方、哪些國家等都要高度注意；徐強調，尤其是榮譽職人員，怕避免被標示或列為所謂長臂管轄範圍狀況之內，會受到中國干擾跟風險，這部分有高度的提醒。

值得注意的是，民進黨籍召委王定宇在主席台追問新加坡是否在警示範圍內，徐佳青說「未來可能也要警示了」，令王不禁直呼「這是大事情」，並強調若徐預測未來可能列為警示範圍內會變大事。

但被問及這是個人判斷還是經過國安團隊確認？徐佳青說是她個人，王定宇則向徐佳青表示，「不能這樣子，本席強烈建議妳不能這樣子」，強調對外事務非僑委會職權，怎麼可以個人判斷？在國會可以這樣判斷嗎？這會引起風波，並強調「新加坡就我了解目前為止，並沒有列入警示，多數國家並沒有列入警示」，徐佳青隨後表示，收回上述言論。