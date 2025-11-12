為協助藥癮者戒癮後回歸社會，衛福部108年起與6家民間機構，推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，至今服務量能達384床，平均一年收治400多人，總服務人數達6萬以上。衛福部心健司長陳柏熹表示，過去戒癮者被隔離，社區性服務透過認知行為導正，協助他們漸進式回歸社會。

衛福部自95年起，補助草屯療養院率先投入發展，108年起擴大推動，與利伯他茲教育基金會、台灣露德協會、台灣基督教主愛之家輔導中心、屏東縣私立基督教沐恩之家、基督教晨曦會等6家機構合作，服務量能至今已達348床。

陳柏熹表示，社區常見藥癮，從過去的強力膠、海洛因，到這幾年流行的安非他命等興奮劑。過去戒癮在監所、醫療機構等執行，與社區隔離，戒癮後要回到社會更為困難，可能因壓力而重新使用毒品。

藥癮治療性社區，是以「生活即治療」為理念，透過目的性的日常規範及活動設計，協助藥癮者重建健康的生活型態與正向人際互動。陳柏熹說，治療性社區在戒癮同時，也能幫助戒癮者更快與社區建立連結。同時，社會也需要慢慢理解這群人，這是漸進式的過程。

心健司科長許育華說明，一般治療時間為18個月，視個案狀況調整。6機構平均一年收治410～420人，服務總人數已達6萬以上。戒癮者年齡以中壯年為主，主要戒癮毒品為安非他命，需要透過認知行為介入導正個案行為。

許育華說明，治療性社區在機構執行，先讓戒癮者與原生家庭隔離，入住後在工作人員帶領下，進行戒癮及階段性功能恢復，可以固定時間外出、上班、就學，逐步放寬時間，延續性的協助個案復原，重新建立人際關係，回歸社區自立生活。

