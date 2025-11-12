台灣時間11月13日上午10點30分，美國職籃即將上演西區強權對決，由洛杉磯湖人作客挑戰本季狀態依舊火熱的奧克拉荷馬雷霆，湖人試圖以深度與經驗在客場掀起波瀾，預料這場「新王朝對老豪門」的交鋒，將在速度與節奏上燃起火花。

上一季冠軍雷霆本季開局氣勢一樣驚人，截至目前為止戰績10勝1敗，而且主場保持全勝紀錄，原因是球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous Alexander）場均可以攻下33.2分，傳出6次助攻，持續發揮MVP等級的表現，再加上球隊年輕戰力如霍姆格倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）也逐漸成熟，使得雷霆攻防體系更加可怕，整體團隊節奏快速、外線投射穩定，場均得分高達122.4分，火力排在聯盟前段班，另外場均失分僅108.8分，排名聯盟第一，攻守兩方表現都很出色，這也是雷霆到目前為止保持戰績第一的關鍵！

反觀湖人，目前以 8 勝 3 敗的成績表現亮眼，但整體內容仍顯波動。最大變數在於「詹皇」LeBron James 的復出時間尚未明確，主帥瑞迪克（J.J. Redick）也不打算貿然讓他上場，以避免舊傷復發。儘管少了當家球星，湖人仍能維持戰績，關鍵在於唐西奇（Luka Dončić）持續穩定輸出，以及里夫斯（Austin Reaves）在外線火力的挺身而出。唐西奇本季場均攻下 37 分、10 籃板、9.5次助攻，成為球隊攻防核心；里夫斯則繳出場均 31.1 分與 9.3次助攻的全面表現，成為穩定後場節奏的重要角色。

湖人後衛Austin Reaves。（美聯社資料照）

上一戰湖人客場面對夏洛特黃蜂，靠著當家球星「籃球金童」唐西奇延續火燙手感，全場砍下38分、6籃板、7助攻，加上「鄉村曼巴」里夫斯傷癒復出也貢獻24分、5籃板、7助攻外帶2抄截，以及八村壘(Rui Hachimura)挹注21分，先發5人得分皆上雙，幫助湖人以121比111成功捕獵黃蜂。湖人本季在客場表現亮眼，繳出5勝1敗的戰績，所以本次客場出戰雷霆也不是完全沒有機會。

不過雷霆的主場可說是「地獄等級」的考驗。本季雷霆在主場的平均淨勝分高達 12.8 分，居全聯盟之冠。

兩隊過往交手紀錄也充滿戲劇性，上季湖人曾在雷霆主場以126比99輕鬆橫掃，全場湖人投進22顆三分球，但到了本季，雷霆整體成熟度明顯提升，特別是在防守對位與輪轉速度上，已非去年可比，本次再回到奧克拉荷馬，雷霆在聲勢與體能都占上風。

本季兩隊首次交鋒，老牌豪門挑戰新興霸主，誰能笑到最後？整體來看，「快節奏雷霆」對上「老經驗湖人」，雷霆希望延續主場連勝氣勢、穩固榜首地位；湖人則仰賴團隊韌性與豐富經驗力圖在客場搶勝。但就目前火力與主場表現而言，雷霆正值氣勢巔峰、主場未嘗一敗，因此建議喜愛運彩的朋友，可考慮投注賠率1.66的「讓分玩法：奧克拉荷馬雷霆-6.5勝」及[總分]229.5分大分過盤。